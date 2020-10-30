«Ковид, не ковид, все в одном коридоре»: в поликлинике МСЧ № 2 очередь перевалила за 200 человек

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В поликлинике МСЧ № 2 принимает один терапевт. Очередь перевалила за 200 человек. В коридоре: люди с симптомами простуды, кто-то не чувствует запаха и, возможно, является разносчиком коронавируса, есть уже переболевшие ковидом и обратившиеся в поликлинику по другим вопросам. Многие находятся в поликлинике с восьми утра. Пришедшие чуть позже уже не уверены, что успеют попасть на прием — терапевт работает до 20:00.

Фото: Александр Мазуров

К нам в редакцию обратилась Наталья Кузьменко. В очереди к терапевту стоит с восьми утра.



— 22 октября я вызвала врача, у меня была температура, — рассказывает Наталья. — 23-го вечером перезвонила врач, пообещала рецепт, но на этом все закончилось: рецепт не завезли, тест не взяли. Я самостоятельно начала пить антибиотики и лечить себя чем придется. Сегодня я пришла, потому что переживаю по поводу больничного.

Фото: Александр Мазуров

С мазками, без мазков, с симптомами ОРВИ, без симптомов, все сидят в одном месте. Гардероб не работает, стульев не хватает, ни о какой дистанции и речи нет.

В кабинет к единственному терапевту проходят в порядке живой очереди. Но тем, кто все-таки попадет к терапевту, потом придется отстоять еще одну очередь — за печатью, чтобы закрыть больничный. Очередь за печатью тоже по талончикам, их пациенты берут заранее.



Рядом с регистратурой стоит женщина почти без голоса — сильно болит горло. В очереди нет только пациентов с температурой — их принимают в другом крыле поликлиники.

Фото: Александр Мазуров

Роман Полыгалов в очереди тоже с восьми, нужно закрыть больничный. Коронавирусом переболел бессимптомно. Сейчас Роман уже выздоровел — тест отрицательный.

Фото: Александр Мазуров

Я позвонил в регистратуру – сказали, что нужно обратиться к терапевту. Хотя я слышал, что сейчас электронно это делают, но мне сказали, что требуется присутствие.

Василий Колбин заболел в конце прошлой недели, температура поднялась до 38,5 °С. Пытался вызвать скорую — не приехали. В понедельник ему пообещали открыть больничный без него. Открыли или нет, пока что не знает. В очереди сидит, чтобы назначить дальнейшее лечение. Температуры нет, есть небольшой кашель и не чувствует запахи.

Фото: Александр Мазуров

Наталья до нашего приезда пожаловалась секретарю главного врача медсанчасти. Там ей сказали, что передадут информацию. Уже перед нашим уходом в поликлинике появился второй терапевт и забрал из очереди пять человек.