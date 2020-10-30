«Ковид, не ковид, все в одном коридоре»: в поликлинике МСЧ № 2 очередь перевалила за 200 человек
В поликлинике МСЧ № 2 принимает один терапевт. Очередь перевалила за 200 человек. В коридоре: люди с симптомами простуды, кто-то не чувствует запаха и, возможно, является разносчиком коронавируса, есть уже переболевшие ковидом и обратившиеся в поликлинику по другим вопросам. Многие находятся в поликлинике с восьми утра. Пришедшие чуть позже уже не уверены, что успеют попасть на прием — терапевт работает до 20:00.
К нам в редакцию обратилась Наталья Кузьменко. В очереди к терапевту стоит с восьми утра.
— 22 октября я вызвала врача, у меня была температура, — рассказывает Наталья. — 23-го вечером перезвонила врач, пообещала рецепт, но на этом все закончилось: рецепт не завезли, тест не взяли. Я самостоятельно начала пить антибиотики и лечить себя чем придется. Сегодня я пришла, потому что переживаю по поводу больничного.
С мазками, без мазков, с симптомами ОРВИ, без симптомов, все сидят в одном месте. Гардероб не работает, стульев не хватает, ни о какой дистанции и речи нет.
В кабинет к единственному терапевту проходят в порядке живой очереди. Но тем, кто все-таки попадет к терапевту, потом придется отстоять еще одну очередь — за печатью, чтобы закрыть больничный. Очередь за печатью тоже по талончикам, их пациенты берут заранее.
Рядом с регистратурой стоит женщина почти без голоса — сильно болит горло. В очереди нет только пациентов с температурой — их принимают в другом крыле поликлиники.
Роман Полыгалов в очереди тоже с восьми, нужно закрыть больничный. Коронавирусом переболел бессимптомно. Сейчас Роман уже выздоровел — тест отрицательный.
Я позвонил в регистратуру – сказали, что нужно обратиться к терапевту. Хотя я слышал, что сейчас электронно это делают, но мне сказали, что требуется присутствие.
Василий Колбин заболел в конце прошлой недели, температура поднялась до 38,5 °С. Пытался вызвать скорую — не приехали. В понедельник ему пообещали открыть больничный без него. Открыли или нет, пока что не знает. В очереди сидит, чтобы назначить дальнейшее лечение. Температуры нет, есть небольшой кашель и не чувствует запахи.
Наталья до нашего приезда пожаловалась секретарю главного врача медсанчасти. Там ей сказали, что передадут информацию. Уже перед нашим уходом в поликлинике появился второй терапевт и забрал из очереди пять человек.
Наталья Кузьменко смогла попасть на прием к терапевту только через пять с половиной часов. Больничный ей открыли, но тест на ковид не сделали. «Чтобы закрыть больничный, этот квест придется пройти еще раз». В кабинете терапевт сказала Наталье, что в медсанчасти сейчас не хватает врачей, многие на больничном.
Напомним, ранее заместитель губернатора Иван Деев сообщал о дефиците медицинских кадров в Томской области. В больницы города планируется трудоустраивать студентов и ординаторов СибГМУ.
На прошлой неделе в редакцию уже обращалась жительница Томска Татьяна, которая провела четыре часа в очереди в поликлинике 2-й медсанчасти. Ситуация с тех пор так и не изменилась.
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