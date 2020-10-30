Добрые новости
30 октября,
2020
6
фото
Новости

«Ковид, не ковид, все в одном коридоре»: в поликлинике МСЧ № 2 очередь перевалила за 200 человек

Александр Мазуров
Александр Мазуров
5 часов назад

В поликлинике МСЧ № 2 принимает один терапевт. Очередь перевалила за 200 человек. В коридоре: люди с симптомами простуды, кто-то не чувствует запаха и, возможно, является разносчиком коронавируса, есть уже переболевшие ковидом и обратившиеся в поликлинику по другим вопросам. Многие находятся в поликлинике с восьми утра. Пришедшие чуть позже уже не уверены, что успеют попасть на прием — терапевт работает до 20:00.

«Ковид, не ковид, все в одном коридоре»: в поликлинике МСЧ № 2 очередь перевалила за 200 человек
Фото: Александр Мазуров

К нам в редакцию обратилась Наталья Кузьменко. В очереди к терапевту стоит с восьми утра. 

— 22 октября я вызвала врача, у меня была температура, — рассказывает Наталья. — 23-го вечером перезвонила врач, пообещала рецепт, но на этом все закончилось: рецепт не завезли, тест не взяли. Я самостоятельно начала пить антибиотики и лечить себя чем придется. Сегодня я пришла, потому что переживаю по поводу больничного.

Наталья Кузьменко
Наталья Кузьменко
Фото: Александр Мазуров

С мазками, без мазков, с симптомами ОРВИ, без симптомов, все сидят в одном месте. Гардероб не работает, стульев не хватает, ни о какой дистанции и речи нет.

В кабинет к единственному терапевту проходят в порядке живой очереди. Но тем, кто все-таки попадет к терапевту, потом придется отстоять еще одну очередь — за печатью, чтобы закрыть больничный. Очередь за печатью тоже по талончикам, их пациенты берут заранее.

Рядом с регистратурой стоит женщина почти без голоса — сильно болит горло. В очереди нет только пациентов с температурой — их принимают в другом крыле поликлиники.

«Ковид, не ковид, все в одном коридоре»: в поликлинике МСЧ № 2 очередь перевалила за 200 человек
Фото: Александр Мазуров

Роман Полыгалов в очереди тоже с восьми, нужно закрыть больничный. Коронавирусом переболел бессимптомно. Сейчас Роман уже выздоровел — тест отрицательный. 

Роман Полыгалов
Роман Полыгалов
Фото: Александр Мазуров

Я позвонил в регистратуру – сказали, что нужно обратиться к терапевту. Хотя я слышал, что сейчас электронно это делают, но мне сказали, что требуется присутствие.

Василий Колбин заболел в конце прошлой недели, температура поднялась до 38,5 °С. Пытался вызвать скорую — не приехали. В понедельник ему пообещали открыть больничный без него. Открыли или нет, пока что не знает. В очереди сидит, чтобы назначить дальнейшее лечение. Температуры нет, есть небольшой кашель и не чувствует запахи.

Василий Колбин
Василий Колбин
Фото: Александр Мазуров

Наталья до нашего приезда пожаловалась секретарю главного врача медсанчасти. Там ей сказали, что передадут информацию. Уже перед нашим уходом в поликлинике появился второй терапевт и забрал из очереди пять человек. 

«Ковид, не ковид, все в одном коридоре»: в поликлинике МСЧ № 2 очередь перевалила за 200 человек

Наталья Кузьменко смогла попасть на прием к терапевту только через пять с половиной часов. Больничный ей открыли, но тест на ковид не сделали. «Чтобы закрыть больничный, этот квест придется пройти еще раз». В кабинете терапевт сказала Наталье, что в медсанчасти сейчас не хватает врачей, многие на больничном.

Напомним, ранее заместитель губернатора Иван Деев сообщал о дефиците медицинских кадров в Томской области. В больницы города планируется трудоустраивать студентов и ординаторов СибГМУ.

На прошлой неделе в редакцию уже обращалась жительница Томска Татьяна, которая провела четыре часа в очереди в поликлинике 2-й медсанчасти. Ситуация с тех пор так и не изменилась. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.