Ковид-данные на 9 декабря: зафиксировано три летальных случая

229 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 223 человека. Сообщается о трех летальных исходах болезни.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 57 876 человек, 42 074 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 643 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 9 декабря, в городе за все время выявили 16 411 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 841 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 30 209. Зафиксирован 1 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека.