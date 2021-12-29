Ковид-данные на 29 декабря: +150 новых случаев за сутки

150 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечился от инфекции 401 человек, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 61 542 человек, 48 292 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 670 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 29 декабря, в городе за все время выявили 17 234 случая заболевания COVID-19, выздоровели 16 705 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 119 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 932 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 42 776 человек.