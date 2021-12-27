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Ковид-данные на 27 декабря: три человека умерли за сутки

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134 случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 345 человек. Сообщается о трех новых летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 61 246 человек, 47 504 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 669 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 27 декабря, в городе за все время выявили 17 210 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 384 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 210. Зафиксировано 937 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 715 человек.

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