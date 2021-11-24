Ковид-данные на 24 ноября: за сутки умерли два человека

249 случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 21 пациента. Сообщается о двух летальных случаях.

С начала пандемии в регионе выявили 54 334 случая заражения коронавирусом. По официальным данным, в Томской области зафиксировано 622 смерти из-за ковида. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет составляет 35%.

В статистику по Томской области не входит ЗАТО Северск. По данным на 24 ноября в закрытом городе выявлено​ ​15 221 случая заболевания COVID-19, вылечились — 11 891.

В России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом за сутки, это минимум с 16 октября. Вылечились 36 682 пациента. Число умерших из-за коронавируса возросло за сутки на 1 240 человек.

По данным Роспотребнадзора, Томская область входит в топ-15 регионов по числу исследований на сто тысяч жителей региона. Вакцинацию, по данным обладминистрации, в регионе завершили больше 382 тысяч человек. Первую дозу вакцины получили больше 445 тысяч человек.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России в четыре-пять раз.

«Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — цитирует ТАСС специалиста.

Отвечая на вопрос, поможет ли введение системы QR-кодов снизить заболеваемость к Новому году, специалист отметил: «Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет».

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, причем до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на ковид, а после 1 февраля такая возможность будет только у людей с медицинским отводом от прививки. Планировалось, что этот законопроект обсудят в Госдуме в декабре, однако в предварительный план эти предложения не вошли.