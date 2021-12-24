Ковид-данные на 24 декабря: за сутки умерли три человека

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 60 819 человек, 46 426 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 664 человека.

163 случая заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Выздоровели — 358 человек. Сообщается о трех новых летальных случаях.

Уточним, что в эту статистику не входит Северск. По данным на 24 декабря, в городе за все время выявили 17 127 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 15 622 человека.

За последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса. Это минимум с 1 октября. Выздоровели 41 213 человек. Зафиксировано 998 летальных исходов. Это минимум с 18 октября.