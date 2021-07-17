114 новых случаев заражения ковидом подтверждены за последние сутки

114 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за минувшие сутки. 19 человек выздоровело.

По официальным данным, с начала пандемии в регионе заболели covid-19 35 526 человек. Поправились из них 33 024 пациента. За все время пандемии оперштаб официально подтвердил смерть от ковида 491 человека.