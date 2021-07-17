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Главная Новости 114 новых случаев заражения ковидом подтверждены за последние сутки
Новости

114 новых случаев заражения ковидом подтверждены за последние сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
7 часов назад

114 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за минувшие сутки. 19 человек выздоровело. 

По официальным данным, с начала пандемии в регионе заболели covid-19 35 526 человек. Поправились из них 33 024 пациента. За все время пандемии оперштаб официально подтвердил смерть от ковида 491 человека.

По России за сутки выявлено 25 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели — 21 437 пациентов. Умерло —787 человек.

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