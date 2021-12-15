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  3. В Томской области за сутки зафиксировали менее 200 случаев коронавируса
Новости

В Томской области за сутки зафиксировали менее 200 случаев коронавируса

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197 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 234 человека. О новых случаях смерти от коронавируса не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 59 205 человек, 43 401 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 652 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 15 декабря, в городе за все время выявили 16 733 случая заболевания COVID-19, выздоровели 13 405 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 363 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 35 633 человека. Число умерших возросло за сутки на 1 142.

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