В Томской области за сутки зафиксировали менее 200 случаев коронавируса

197 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 234 человека. О новых случаях смерти от коронавируса не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 59 205 человек, 43 401 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 652 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 15 декабря, в городе за все время выявили 16 733 случая заболевания COVID-19, выздоровели 13 405 человек.