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Ковид-данные на 10 января: 112 человек заболели за сутки

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112 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 449 человек. О новых смертельных исходах болезни не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 101 человек, 53 372 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 683 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 10 января, в городе за все время выявили 17 492 случая заболевания COVID-19, выздоровели 16 994 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 15 830 новых случаев коронавируса. Зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 890 человек.

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