Ковид в Томской области. Данные на 17 января

114 жителей Томской области заболели ковидом за сутки. С момента начала пандемии коронавирус официально подтвердился у 63 892 человек, не считая 17,5 тысяч жителей Северска, которые не входят в общую статистику. Выздоровели 56 620 пациентов (плюс 17 тысяч в Северске). Оперштаб сообщает о смерти 687 человек. Данные Росстата говорят о том, что официальная смертность от ковида в регионе может быть выше примерно в три раза.

За прошедший день в России выявлено 30 726 новых случаев. За это же время — 670 смертей, 19 756 выздоровевших.

По данным исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости новым вариантом коронавируса – омикроном – может произойти в России 22 января, а 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике. На пике пятой волны ковида статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирус, может вырасти до показателя 85 700 в сутки, показывают расчеты IHME. За три дня начиная с 10 января число заражений омикроном в России выросло в 2,6 раза, в Москве – в 2,3 раза, говорила 14 января заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19. К тому моменту в стране было выявлено 783 случая заражения новым штаммом, уточнила она, допустив, что в России омикрон в конечном счете вытеснит дельту. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что в негативном сценарии заболеваемость ковидом во время новой волны может превысить 100 000 новых заражений в сутки. По словам Голиковой, всего в России полностью вакцинировано 76,7 млн человек, коллективный иммунитет составляет 63,7%.