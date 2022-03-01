Коты и кошки ищут дом

1 марта в России отмечается День кошек. Миллионы людей восхищаются пушистыми питомцами. Но есть и те, кто выбрасывает кошек на улицу. В этот день мы решили показать вам питомцев, которые ищут дом. Всех их зооволонтеры подобрали в томских подвалах и подъездах. Некоторым требуется лечение и всем – уход, ласка и человеческое тепло. Если вы ищете верного друга – присмотритесь к этим фотографиям. Возможно, среди этих котиков вы увидите своего.

По всем «кошачьим» вопросам звонить волонтеру Ларисе Прохоровой: 8 913 861 67 97.