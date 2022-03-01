Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Коты и кошки ищут дом
Новости

Коты и кошки ищут дом

ТВ2 ТВ2

1 марта в России отмечается День кошек. Миллионы людей восхищаются пушистыми питомцами. Но есть и те, кто выбрасывает кошек на улицу. В этот день мы решили показать вам питомцев, которые ищут дом. Всех их зооволонтеры подобрали в томских подвалах и подъездах. Некоторым требуется лечение и всем – уход, ласка и человеческое тепло. Если вы ищете верного друга – присмотритесь к этим фотографиям. Возможно, среди этих котиков вы увидите своего.

По всем «кошачьим» вопросам звонить волонтеру Ларисе Прохоровой: 8 913 861 67 97.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.