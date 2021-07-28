Котокафе «Cat Space» просит томичей о помощи

Котокафе «Cat Space» нужна ваша помощь. У пространства накопились долги за аренду и коммунальные платежи в размере 63 тысячи рублей.

«Cat Space» — это мурчальное пространство, работающее по принципу тайм-кафе. Здесь можно пообщаться с котиками и отдохнуть в шерстяной компании, собраться с друзьями и познакомиться с новыми людьми, попить чай с печеньем и интересно провести время.

«Как вы уже поняли, мы сейчас испытываем финансовые трудности, связанные с традиционным летним падением посещаемости и двухнедельным карантином. Нам очень нужна ваша помощь!» — сообщается в группе кафе в Вконтакте.

Есть несколько способов помочь. Во-первых — задонатить любую удобную для вас сумму: все контакты для перевода есть в посте у «Cat Space». Во-вторых, можно забронировать в котокафе комнату на ваш праздник и заранее внести предоплату. В-третьих, принимайте участие в августовской гаражной распродаже, о которой создатели «Cat Space» скоро сообщат в отдельном посте. А в-четвертых, можно купить котикам древесный комкующийся наполнитель ECO-Premium или комкующийся наполнитель из тофу. За дополнительной информацией обращайтесь в сообщения группы котокафе.