{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Котокафе «Cat Space» просит томичей о помощи
Новости

Котокафе «Cat Space» просит томичей о помощи

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Котокафе «Cat Space» нужна ваша помощь. У пространства накопились долги за аренду и коммунальные платежи в размере 63 тысячи рублей.

«Cat Space» — это мурчальное пространство, работающее по принципу тайм-кафе. Здесь можно пообщаться с котиками и отдохнуть в шерстяной компании, собраться с друзьями и познакомиться с новыми людьми, попить чай с печеньем и интересно провести время.

«Как вы уже поняли, мы сейчас испытываем финансовые трудности, связанные с традиционным летним падением посещаемости и двухнедельным карантином. Нам очень нужна ваша помощь!» — сообщается в группе кафе в Вконтакте. 

Есть несколько способов помочь. Во-первых — задонатить любую удобную для вас сумму: все контакты для перевода есть в посте у «Cat Space». Во-вторых, можно забронировать в котокафе комнату на ваш праздник и заранее внести предоплату. В-третьих, принимайте участие в августовской гаражной распродаже, о которой создатели «Cat Space» скоро сообщат в отдельном посте. А в-четвертых, можно купить котикам древесный комкующийся наполнитель ECO-Premium или комкующийся наполнитель из тофу. За дополнительной информацией обращайтесь в сообщения группы котокафе.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.