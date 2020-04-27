Котокафе просит томичей о помощи с оплатой ЖКХ и лечением животных

Котокафе Cat Space просит томичей помочь с лечением и вакцинацией животных, а также оплатой коммунальных услуг за апрель.

«Друзья, из-за продления режима самоизоляции котокафе оказалось в критическом положении. Мы очень ждем вас в гости, помогите нам вылечить Лео и провести все необходимые процедуры котам. Деньги, которые мы собрали в начале месяца, закончились, а затраты еще впереди», — сообщается в группе кафе в соцсетях.





Cat Space работает по принципу тайм-кафе. В котокафе «Cat Space» посетители могут пообщаться и поиграть с пушистыми друзьями, попить чай, а также записаться на мастер-классы. Из-за коронавируса и введения режима самоизоляции поток посетителей резко снизился. Сейчас кафе работает по предварительной записи, а время посещения ограничено двумя часами. Находиться в котокафе разрешено только в масках.





«Сейчас у нас осталось всего 2000 рублей. То есть завтра нам уже не хватит денег на оплату процедур, а уже совсем скоро нам нужно оплачивать коммунальные услуги за апрель», — пишет администратор кафе.





Деньги на поддержку Cat Space можно перевести на карту Сбербанка: 5469 6400 1065 7241, Александр Сергеевич Е., или по номеру телефона: +7-952-804-0078.





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