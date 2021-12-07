Котлета с макаронами и курица с рисом: более половины томичей берут с собой на работу обед из дома

61% томичей предпочитают брать на работу обед из дома, следует из онлайн-опроса, который был проведен исследовательским центром сервиса Зарплата.ру среди работающих россиян. В основном это делают женщины — 67% против 33% мужчин.

Из тех мужчин, кто приносит обед с собой в офис, готовят его сами всего 8%. В остальных случаях об этом заботятся их жены или подруги. Топ домашних блюд, которые томичи берут с собой на работу — котлета или печень с макаронами или картофельным пюре, курица с рисом или гречкой, тушеное мясо, картофель и спагетти с различными соусами.

За последний год от обедов в общепите решили отказаться 10% работающих томичей. 34% сделали это из-за повышения цен, 28% из-за снижения качества еды и размеров порций, у 21% респондентов перестало хватать времени на обед, а 5% опрошенных боятся заразиться ковидом в многолюдных местах.