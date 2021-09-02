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Котельную в Мельниково опечатали приставы

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Работу котельной в Мельниково приостановили по решению суда, который признал ее опасным производственным объектом из-за отсутствия экспертизы промышленной безопасности газорегуляторного пункта, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как уточнили в ведомстве, инспекторы Ростехнадзора во время проверки готовности системы теплоснабжения томского филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» выяснили, что на предприятии не провели экспертизу промышленной безопасности газорегуляторного пункта, который отработал больше десяти лет. Кроме того, в проектной документации не было сведений о сроке эксплуатации здания котельной.

В связи с нарушениями суд решил приостановить работу котельной на 40 суток, а судебные приставы опечатали входные двери и доступ к газопроводу.

«Исполнение судебного решения находится на контроле судебных приставов, которые ежедневно выезжают к источнику тепла с проверкой. В целях устранения нарушений доступ в котельную сотрудникам будет предоставлен», — добавили в УФССП.

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