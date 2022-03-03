Кота и собаку спасли томские пожарные из горящего дома в Богашево

Томские пожарные смогли выманить кота из горящего дома и достать из-под завала пса, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар в жилом доме в селе Богашево случился в среду. Когда пожарные приехали на место, уже горела крыша дома и пристроенные к нему надворные постройки с навесом. Когда огонь начали тушить, услышали лай и мяуканье из-под крыши навеса. Вся конструкция к тому моменту полыхала, а часть ее обрушилась, спасатели не могли подойти ближе к животным. Один из пожарных стал звать кота, «обозначая тем самым путь для спасения». Кот выскочил на голос и «умчался в неизвестном направлении».

«Лай собаки к тому моменту уже прекратился, и пожарные были готовы к худшему. Однако спустя некоторое время пожарный 2-й пожарно-спасательной части Роман Разживин во время тушения и разбора завалов услышал писк. Собака лежала среди развалин и скулила – её придавил металлический лист крыши. Роман освободил пса и перенёс его в безопасное место», — рассказали в МЧС.