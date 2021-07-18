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Главная Новости Кот несколько раз вызывал группу быстрого реагирования в магазине под Новосибирском
Новости

Кот несколько раз вызывал группу быстрого реагирования в магазине под Новосибирском

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Если не преступник, то кот? В новосибирском Искитиме кто-то на протяжении нескольких дней нарушал спокойствие в одной из торговых точек. По ночам в продуктовом магазине регулярно срабатывала сигнализация. Один раз даже была активирована химическая ловушка — устройство, которое распыляет химическое вещество. Но никаких следов злоумышленника ни владельцы магазина, ни сотрудники охранного предприятия, прилежно выезжающие на каждый вызов, найти не могли.

Как пишут в своих сетях сотрудники агентства безопасности, ситуация накалялась. Клиенты, которым надоело вставать по ночам для совместного осмотра магазина, требовали от агентства наладить работу сигнализации. Представителям агентства, которые были уверены в исправности своих технических средств, пришлось создать рабочую группу по разбору ситуации. Ясность пришла только после отсмотра записей с камер видеонаблюдения.

Автор: Агентство безопасности "Гвардия"

Виновником ночных переполохов оказался кот. На одной из записей видно, как пушистое создание следует мимо кассы. Потом приостанавливается — видимо, реагирует на срабатывание химловушки — и невозмутимо продолжает свой путь. По словам сотрудников агентства безопасности, работники магазина опознали виновника ночного переполоха. Им оказался кот Чешир — завсегдатай соседней с магазином кальянной.

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