Кот несколько раз вызывал группу быстрого реагирования в магазине под Новосибирском

Если не преступник, то кот? В новосибирском Искитиме кто-то на протяжении нескольких дней нарушал спокойствие в одной из торговых точек. По ночам в продуктовом магазине регулярно срабатывала сигнализация. Один раз даже была активирована химическая ловушка — устройство, которое распыляет химическое вещество. Но никаких следов злоумышленника ни владельцы магазина, ни сотрудники охранного предприятия, прилежно выезжающие на каждый вызов, найти не могли.

Как пишут в своих сетях сотрудники агентства безопасности, ситуация накалялась. Клиенты, которым надоело вставать по ночам для совместного осмотра магазина, требовали от агентства наладить работу сигнализации. Представителям агентства, которые были уверены в исправности своих технических средств, пришлось создать рабочую группу по разбору ситуации. Ясность пришла только после отсмотра записей с камер видеонаблюдения.