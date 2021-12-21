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Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области попал в ДТП

ТВ2 ТВ2

Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе в Прокопьевском районе, сообщило сообщество «Инцидент Кузбасс», где опубликовали видео с места массовой аварии.

На видео видно, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и один микроавтобус. Очевидцы заметили на последнем правительственный номер.

«Сегодня в 9.00 на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», — сообщил позже официальный Telegram-канал Сергея Цивилева. О состоянии самого губернатора ничего не сообщается.

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