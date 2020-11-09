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09 ноября,
2020
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Коронавирусом заболели свыше 14 тысяч жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

207 случаев коронавируса зарегистрировали в Томской области за сутки. Общее число заболевших превысило 14 тысяч человек.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 73 человек, у 126-ти есть признаки ОРВИ, у 8-ми пневмония.


В обсерваторах находятся 42 человека.


По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Умерший входил в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям — гипертонии, хронической болезни почек и хронической ишемии головного мозга. На фоне инфекции у него развились двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная недостаточность и респираторный дистресс-синдром.


За весь период в Томской области установлено 14 156 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9121, умерших 131.

Коронавирусом заболели свыше 14 тысяч жителей Томской области

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 7 ноября в Сибирском федеральном округе был выявлен 166 271 случай коронавируса. 

Самый значительный прирост заболеваемости был отмечен сразу в двух регионах – Республике Алтай и Республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 16 % больше. На третьем месте Томская область – 11 %.

Самый низкий прирост в 7 % за неделю показали сразу три региона Сибири – это Республика Тыва, Новосибирская и Иркутская области.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 10 760 человек за неделю. За неделю, по официальным данным, в Сибири от ковид-19 умерли 266 человек. Максимальное количество приходится на Иркутскую область – здесь скончались 65 человек, в Красноярском крае погибших 54 пациента, в Алтайском крае скончались 40 человек.

Общее количество умерших в СФО за весь период пандемии – 3201 человек.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации коронавирус зарегистрирован у 1 796 132 человек. Лечение продолжают 420 тысяч заболевших.


За весь период по России умерли 30 793 человека.

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