Коронавирусом заболел еще 51 житель Томской области

За все время пандемии коронавирус диагностировали у 2608 человек. Общее количество выздоровевших пациентов достигло 1403 человек. 20 человек в регионе погибли.

В обсерваторах под Томском сегодня находится 41 человек.

Из вновь заболевших COVID-19 у 19 инфекция протекает бессимптомно, у 14 – признаки ОРВИ, у 18 – пневмония.

Врачи диагностировали коронавирус еще у 51 жителя Томской области. За сутки выздоровели 53 человека.

В России COVID-19 диагностировали у 687 862 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 454 329 человек.



За весь период в России от коронавируса скончались 10 296 человек.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 июля остаются 277 373 человека.





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