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06 июля,
2020
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Коронавирусом заболел еще 51 житель Томской области

ТВ2
ТВ2
55 минут назад

Врачи диагностировали коронавирус еще у 51 жителя Томской области. За сутки выздоровели 53 человека. 


Из вновь заболевших COVID-19 у 19 инфекция протекает бессимптомно, у 14 – признаки ОРВИ, у 18 – пневмония.


В обсерваторах под Томском сегодня находится 41 человек.


За все время пандемии коронавирус диагностировали у 2608 человек. Общее количество выздоровевших пациентов достигло 1403 человек. 20 человек в регионе погибли. 

В России COVID-19 диагностировали у 687 862 человек.  Число выздоровевших пациентов увеличилось до 454 329 человек.
 
За весь период в России от коронавируса скончались 10 296 человек.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 июля остаются 277 373 человека. 


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