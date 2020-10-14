Коронавирусом за сутки заболели еще 175 жителей Томской области

Врачи подтвердили коронавирус еще у 175 жителей Томской области. Регион на 13 месте по приросту заболевших за сутки, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В целом за сутки COVID-19 подтвердили у 14 231 человека.

По данным ИЦК, на 13 октября в Томской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 77 %. Это хуже, чем картина в целом по Сибири и России.





По сравнению с прошлой неделей, этот показатель вновь заметно уменьшился — сразу на 3 %. Томская область за неделю вновь оказалась в тройке регионов-«антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19. Область замыкает этот топ-3. Первое место продолжает занимать Кузбасс (69 %); второе — Республика Алтай и Красноярский край (по 73 %).