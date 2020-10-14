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14 октября,
2020
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Коронавирусом за сутки заболели еще 175 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Врачи подтвердили коронавирус еще у 175 жителей Томской области. Регион на 13 месте по приросту заболевших за сутки, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В целом за сутки COVID-19 подтвердили у 14 231 человека.

Коронавирусом за сутки заболели еще 175 жителей Томской области
Фото: пресс-служба мэрии Томска

По данным ИЦК, на 13 октября в Томской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 77 %. Это хуже, чем картина в целом по Сибири и России.


По сравнению с прошлой неделей, этот показатель вновь заметно уменьшился — сразу на 3 %. Томская область за неделю вновь оказалась в тройке регионов-«антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19. Область замыкает этот топ-3. Первое место продолжает занимать Кузбасс (69 %); второе — Республика Алтай и Красноярский край (по 73 %).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 51,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.


За последние сутки проведено 436 тысяч тестов на коронавирус. 


Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 340 409 случаев коронавирусной инфекции. Из них лечение продолжают 276 164 человека.


За весь период по России умерло 23 205 человек.

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