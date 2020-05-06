Коронавирусом в Сибири заболели больше 3,7 тысячи человек

В Красноярском крае коронавирусом заболели 868 человек. За последние сутки их количество увеличилось на 45. 12 человек умерли.





В Новосибирской области количество пациентов, у которых диагностировали COVID-19, за сутки выросло на 65 человек и достигло 746 человек. 179 человек выздоровели. По данным оперштаба, от болезни скончались девять человек. «Тайга.инфо» пишет о еще двух погибших.





В Иркутской области 200 заболевших, четыре человека умерли. В Омской — 191 человек заболел, трое пациентов скончались. В Томской области количество заболевших выросло до 147 человек. Умерших двое. Такое резкий всплеск заболеваемости власти региона объясняют нарушениями правил самоизоляции.