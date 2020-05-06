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06 мая,
2020
Новости

Коронавирусом в Сибири заболели больше 3,7 тысячи человек

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Число заболевших коронавирусом в регионах Сибири достигло 3785 человек. Лидерами остаются Красноярский край и Новосибирская область.

В Красноярском крае коронавирусом заболели 868 человек. За последние сутки их количество увеличилось на 45. 12 человек умерли.


В Новосибирской области количество пациентов, у которых диагностировали COVID-19, за сутки выросло на 65 человек и достигло 746 человек. 179 человек выздоровели. По данным оперштаба, от болезни скончались девять человек. «Тайга.инфо» пишет о еще двух погибших.


В Иркутской области 200 заболевших, четыре человека умерли. В Омской — 191 человек заболел, трое пациентов скончались. В Томской области количество заболевших выросло до 147 человек. Умерших двое. Такое резкий всплеск заболеваемости власти региона объясняют нарушениями правил самоизоляции.

При этом, если считать распространение коронавируса на 100 тысяч человек, то лидером остается Республика Хакасия. Там количество случаев достигает 60 на 100 тысяч жителей. По данным оперштаба, в республике 318 заболевших, восемь человек умерли. 

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