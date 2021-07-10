Коронавирус в Томской области: данные на 10 июля

Коронавирус подтвердили еще у 77 жителей Томской области. Выписали 12 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в Томской области официально заболели 34 877 жителей региона. Выздоровели 32 903. Скончались, по официальным данным, 481 пациент.

Северск не входит в данную статистику. По данным 7 июля 2021​​ на территории Северска с начала пандемии выявлено​ ​8297 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7846 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 112​ ​​ пациентов,​ 237 ​​​пациентов получают лечение амбулаторно.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 082, выздоровели 17 750 человека, умерли — 752.