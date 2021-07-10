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Коронавирус в Томской области: данные на 10 июля
Коронавирус подтвердили еще у 77 жителей Томской области. Выписали 12 пациентов.
С начала пандемии коронавирусом в Томской области официально заболели 34 877 жителей региона. Выздоровели 32 903. Скончались, по официальным данным, 481 пациент.
Северск не входит в данную статистику. По данным 7 июля 2021 на территории Северска с начала пандемии выявлено 8297 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7846 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 112 пациентов, 237 пациентов получают лечение амбулаторно.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 082, выздоровели 17 750 человека, умерли — 752.