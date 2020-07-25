Коронавирус за сутки подтвердили еще у 55 жителей Томской области

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 55 жителей Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление у 63 человек.

По данным томского оперативного штаба, за время пандемии в регионе заболел 3821 человек. У 12 человек, заболевших в последние сутки, диагностирована пневмония, еще у 20 — ОРВИ. А у 23 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 37 человек.





Выздоровели за последние сутки 64 человек, а за все время — 2283. Скончались от коронавируса за все время пандемии 29 человек.





Ранее сообщалось, что Томская область покинула тройку «антилидеров» СФО по доле прироста заболевших COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 0,72.





Всего в России за прошедшие сутки зафиксирован 5871 новый случай коронавируса. За это же время — 146 смертей, полностью выздоровели 8366 человек.