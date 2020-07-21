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21 июля,
2020
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Коронавирус за сутки подтвердился у 115 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

У 115 жителей Томской области подтвердился коронавирус за сутки. Это рекордный прирост заболевших с начала пандемии. По данным на 21 июля, Томская область вошла в топ-15 регионов по числу выявленных случаев.


Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 66 человек. Общее число здоровых пациентов составляет 2034 человека. Скончались от COVID-19 в регионе 27 человек.


Общее количество заболевших с начала пандемии в Томской области составляет 3608 человек.

В настоящее время Томская область занимает шестое место в Сибири по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек. 


Накануне сообщили, что на Казанском месторождении (Парабельский район) обнаружен очаг коронавируса. По данным обладминистрации, диагноз подтвердился у 60 вахтовиков. Работники, с которыми общалась редакция ТВ2, говорят о большем количестве заболевших.


В Томской области до 1 августа действует режим повышенной готовности. Регион находится на первом этапе выхода из самоизоляции. Жители региона обязаны соблюдать масочный режим в общественном транспорте, местах торговли. По данным на 20 июня, коэффициент распространения инфекции снизился до 0,8. В регионе открыли летние веранды. 21 июля коэффициент распространения инфекции вырос до 1,07.


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