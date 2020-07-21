Коронавирус за сутки подтвердился у 115 жителей Томской области

У 115 жителей Томской области подтвердился коронавирус за сутки. Это рекордный прирост заболевших с начала пандемии. По данным на 21 июля, Томская область вошла в топ-15 регионов по числу выявленных случаев.





Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 66 человек. Общее число здоровых пациентов составляет 2034 человека. Скончались от COVID-19 в регионе 27 человек.





Общее количество заболевших с начала пандемии в Томской области составляет 3608 человек.