Коронавирус за сутки обнаружили еще у 58 жителей Томской области

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 11-ти пневмония, у 15-ти ОРВИ, у 32 человек инфекция протекает бессимптомно. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 3493 человек. Из них 1968 выздоровели. 26 пациентов, по официальным данным, скончались.

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 58 жителей Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 43 человек.

По данным прошлой недели, Томская область замыкала тройку «антилидеров» регионов Сибири с самым высоким показателем прироста новых случаев COVID-19. Самый большой прирост заболевших в Томской области на прошлой неделе зафиксировали 16 июля— 89 человек за сутки (тогда выявили очаг коронавирусной инфекции на месторождении в Мыльджино).





В обсерваторах под Томском находятся 66 человек.