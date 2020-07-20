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20 июля,
2020
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Коронавирус за сутки обнаружили еще у 58 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 58 жителей Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 43 человек.


Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 11-ти пневмония, у 15-ти ОРВИ, у 32 человек инфекция протекает бессимптомно.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 3493 человек. Из них 1968 выздоровели. 26 пациентов, по официальным данным, скончались.

По данным прошлой недели, Томская область замыкала тройку «антилидеров» регионов Сибири с самым высоким показателем прироста новых случаев COVID-19. Самый большой прирост заболевших в Томской области на прошлой неделе зафиксировали 16 июля— 89 человек за сутки (тогда выявили очаг коронавирусной инфекции на месторождении в Мыльджино).


В обсерваторах под Томском находятся 66 человек.

За последние сутки проведено 259 тыс. тестов на коронавирус.


Под медицинским наблюдением в России по состоянию на 20 июля остаются 272 681 человек.


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 777 486 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 553 602 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончались 12 427 человек. 


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