Коронавирус в Томской области. Данные на 13 апреля

27 новых случаев коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. Выписали 25 пациентов. О летальных случаях не сообщается.

В целом, с начала пандемии в Томской области коронавирус официально подтвердился у 31 711 человек. Северск, где ковидом заболели 7,5 тысяч человек , в эту статистику не входит.





Выздоровели 30 724 жителей Томской области. Скончались, по официальным данным, 372 человека. Лечение продолжают 650 пациентов. В регионе, по данным оперштаба, свободно 25% от общего числа коек.