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13 апреля,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 13 апреля

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

27 новых случаев коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. Выписали 25 пациентов. О летальных случаях не сообщается. 

В целом, с начала пандемии в Томской области коронавирус официально подтвердился у 31 711 человек. Северск, где ковидом заболели 7,5 тысяч человек , в эту статистику не входит.


Выздоровели 30 724 жителей Томской области. Скончались, по официальным данным, 372 человека. Лечение продолжают 650 пациентов. В регионе, по данным оперштаба, свободно 25% от общего числа коек.

За последние сутки ковид подтвердился у 8 173 человек. 
 
С начала пандемии в России официально заболели 4 657 883 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 281 776 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 апреля 2021 остаются 500 732 человека.
 
Также за сутки зафиксировано 338 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 103 601 человек.

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