Коронавирус в Томской области. Данные на 13 апреля

27 новых случаев коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. Выписали 25 пациентов. О летальных случаях не сообщается.
В целом, с начала пандемии в Томской области коронавирус официально подтвердился у 31 711 человек. Северск, где ковидом заболели 7,5 тысяч человек , в эту статистику не входит.
Выздоровели 30 724 жителей Томской области. Скончались, по официальным данным, 372 человека. Лечение продолжают 650 пациентов. В регионе, по данным оперштаба, свободно 25% от общего числа коек.
За последние сутки ковид подтвердился у 8 173 человек.
С начала пандемии в России официально заболели 4 657 883 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 281 776 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 апреля 2021 остаются 500 732 человека.
Также за сутки зафиксировано 338 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 103 601 человек.