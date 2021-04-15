Коронавирус в Томской области. Данные на 15 апреля

Новости

24 случая ковида за сутки подтверждено в Томской области. Выписали 47 пациентов.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 31758 человек (без учета Северска). Выздоровели 30816 пациентов. Скончались, по офиуиальным данным, 377 человек.

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 904 койки, свободных из около 250 — 28,5%. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.