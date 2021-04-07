Коронавирус в Томской области: за сутки скончались шесть пациентов

27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области. 35 пациентов выписали. Скончались за сутки шесть человек.





«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологические заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.