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07 апреля,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки скончались шесть пациентов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области. 35 пациентов выписали. Скончались за сутки шесть человек. 


«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологические заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.

Таким образом, с начала пандемии ковидом заболели 31 571 пациент. 30 515 человек выписали. Скончались 369 пациентов, сообщает оперштаб.


В Северске, который не входит в основную статистику,  выявлено​ ​7498 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7321 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 68​ ​​ пациентов,​ ​​21​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.

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