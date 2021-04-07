Коронавирус в Томской области: за сутки скончались шесть пациентов

27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области. 35 пациентов выписали. Скончались за сутки шесть человек.
«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологические заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.
Таким образом, с начала пандемии ковидом заболели 31 571 пациент. 30 515 человек выписали. Скончались 369 пациентов, сообщает оперштаб.
В Северске, который не входит в основную статистику, выявлено 7498 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7321 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 68 пациентов, 21 пациент получает лечение амбулаторно.