Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четверо пациентов

В Томской области за сутки врачи официально подтвердили 119 случаев коронавируса. Общее число заболевших, без учета Северска, приближается к 27 тысячам человек.
Выписали 112 человек. За сутки зафиксировано четыре летальных исхода, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в их числе гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, бронхиальная астма, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.
По информации ИЦК, Томская область остается на четвертом месте в Сибири по числу случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей. На18 января этот показатель составляет 2490,9 случая.
Общий показатель в Сибири — 1763,2 случая на 100 тысяч человек. В целом, ковидом заболели 300 тысяч жителей Сибири.
Антилидером по числу заболевших на 100 тысяч человек остается Республика Алтай. На втором месте — Республика Тыва.
Наилучшую картину среди регионов СФО уже несколько месяцев демонстрирует Кемеровская область.
С начала пандемии в России по официальным данным коронавирус диагностировали у 3,6 млн человек. В мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса) Россия в январе 2021 года остается на 4-м месте по числу заболевших коронавирусом. Она уступает США, Индии и Бразилии. Лечение продолжают 600 тысяч человек.
За весь период в России, по данным оперштаба, умерли – 66 623 человека.