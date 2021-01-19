Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четверо пациентов

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в их числе гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, бронхиальная астма, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.

Выписали 112 человек. За сутки зафиксировано четыре летальных исхода, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Томской области за сутки врачи официально подтвердили 119 случаев коронавируса. Общее число заболевших, без учета Северска, приближается к 27 тысячам человек.

По информации ИЦК, Томская область остается на четвертом месте в Сибири по числу случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей. На18 января этот показатель составляет 2490,9 случая.



Общий показатель в Сибири — 1763,2 случая на 100 тысяч человек. В целом, ковидом заболели 300 тысяч жителей Сибири.



Антилидером по числу заболевших на 100 тысяч человек остается Республика Алтай. На втором месте — Республика Тыва.



Наилучшую картину среди регионов СФО уже несколько месяцев демонстрирует Кемеровская область.