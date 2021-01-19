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19 января,
2021
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Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четверо пациентов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области за сутки врачи официально подтвердили 119 случаев коронавируса. Общее число заболевших, без учета Северска, приближается к 27 тысячам человек.


Выписали 112 человек. За сутки зафиксировано четыре летальных исхода, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).


«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в их числе гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, бронхиальная астма, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четверо пациентов

По информации ИЦК, Томская область остается на четвертом месте в Сибири по числу случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей. На18 января этот показатель составляет 2490,9 случая. 


Общий показатель в Сибири — 1763,2 случая на 100 тысяч человек. В целом, ковидом заболели 300 тысяч жителей Сибири.  


Антилидером по числу заболевших на 100 тысяч человек остается Республика Алтай. На втором месте — Республика Тыва. 

Наилучшую картину среди регионов СФО уже несколько месяцев демонстрирует Кемеровская область. 

С начала пандемии в России по официальным данным коронавирус диагностировали у 3,6 млн человек. В мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса) Россия в январе 2021 года остается на 4-м месте по числу заболевших коронавирусом. Она уступает США, Индии и Бразилии. Лечение продолжают 600 тысяч человек.


За весь период в России, по данным оперштаба, умерли – 66 623 человека.

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