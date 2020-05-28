Плюс 27 за сутки: больше 600 человек в Томской области заболели коронавирусом

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Новую коронавирусную инфекцию выявили у 622 жителей Томской области. За сутки специалисты подтвердили еще 27 случаев заболевания COVID-19 в регионе.

У 10 человек симптомов заболевания нет, они остаются под медицинским наблюдением дома. 12 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, пять с пневмонией в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.



Причиной заражения 17 заболевших стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По 10 случаям идет эпидемиологическое расследование.

