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28 мая,
2020
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Плюс 27 за сутки: больше 600 человек в Томской области заболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Новую коронавирусную инфекцию выявили у 622 жителей Томской области. За сутки специалисты подтвердили еще 27 случаев заболевания COVID-19 в регионе. 


У 10 человек симптомов заболевания нет, они остаются под медицинским наблюдением дома. 12 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, пять с пневмонией в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.

Причиной заражения 17 заболевших стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По 10 случаям идет эпидемиологическое расследование.

Плюс 27 за сутки: больше 600 человек в Томской области заболели коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 8371 заболевший новой коронавирусной инфекцией. 


Всего COVID-19 обнаружен у 379 051 человека. 150 993 из них уже здоровы. Под медицинским наблюдением остаются 300 тысяч человек.


За весь период в России от коронавируса скончались 4142 человека.

По словам замгубернатора Ивана Деева, в Томской области невысокие темпы заболеваемости коронавирусом. Вице-губернатор уточнил, что 70 % жителей региона, у которых диагностирован COVID-19, болеют бессимптомно. 


В Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом: 374 на лечении (235 в стационарах, 139 на самоизоляции). Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 14 и достигло 237 человек.


Скончались от болезни или осложнений, вызванных коронавирусом, 11 человек.


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