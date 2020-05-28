Плюс 27 за сутки: больше 600 человек в Томской области заболели коронавирусом

Новую коронавирусную инфекцию выявили у 622 жителей Томской области. За сутки специалисты подтвердили еще 27 случаев заболевания COVID-19 в регионе.
У 10 человек симптомов заболевания нет, они остаются под медицинским наблюдением дома. 12 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, пять с пневмонией в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.
Причиной заражения 17 заболевших стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По 10 случаям идет эпидемиологическое расследование.
За последние сутки в России выявлен 8371 заболевший новой коронавирусной инфекцией.
Всего COVID-19 обнаружен у 379 051 человека. 150 993 из них уже здоровы. Под медицинским наблюдением остаются 300 тысяч человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 4142 человека.
По словам замгубернатора Ивана Деева, в Томской области невысокие темпы заболеваемости коронавирусом. Вице-губернатор уточнил, что 70 % жителей региона, у которых диагностирован COVID-19, болеют бессимптомно.
В Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом: 374 на лечении (235 в стационарах, 139 на самоизоляции). Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 14 и достигло 237 человек.
Скончались от болезни или осложнений, вызванных коронавирусом, 11 человек.
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