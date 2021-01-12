Коронавирус в Томской области. Статистика на 12 января

В Томской области врачи подтвердили 135 случаев коронавируса. Это на восемь больше, чем днем ранее.







Регион перешел порог в 26 тысяч инфицированных за все время с начала эпидемии (здесь не учитывается статистика по Северску, где больше 6 тысяч заболевших).







Выписаны 202 человека, на три больше, чем вчера. Летальных исходов выявлено за сутки не было.

