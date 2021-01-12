Коронавирус в Томской области. Статистика на 12 января
В Томской области врачи подтвердили 135 случаев коронавируса. Это на восемь больше, чем днем ранее.
Регион перешел порог в 26 тысяч инфицированных за все время с начала эпидемии (здесь не учитывается статистика по Северску, где больше 6 тысяч заболевших).
Выписаны 202 человека, на три больше, чем вчера. Летальных исходов выявлено за сутки не было.
По данным Информационного центра по мониторингу с коронавирусом (ИЦК), в январе Томская область стала третьей в Сибири по приросту показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей. На 11 января этот показатель в регионе составляет 2 411,4 случая. С конца декабря он вырос на 198,2 пункта, и теперь по этой величине недельного прироста область третья в СФО (после Алтая и Хакасии).
Томская область продолжает стабильно оставаться на четвертом месте в Сибири по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей.
Наилучшую картину среди регионов СФО уже несколько месяцев демонстрирует Кемеровская область. На 100 тысяч населения здесь 1 011,2 случая COVID-19.
На 11 января общероссийский прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч, составил 236,5 пункта, что значительно больше, чем в конце декабря. В мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса) Россия в январе 2021 года остается на четвертом месте по числу заболевших ковидом за все время с начала эпидемии. Она уступает США, Индии и Бразилии.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 326 тысяч тестов на коронавирус.
По данным федерального штаба, с начала пандемии ковидом заболели свыше 3 млн человек. Сейчас лечение продолжают 618 114 человек.
Скончались, по официальным данным, 62 273 пациента.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?