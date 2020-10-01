Добрые новости
01 октября,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: снова 89 случаев, два пациента скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

89 случаев коронавируса зарегистрировали в Томской области за сутки. Общее число заболевших составляет 7579 человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 25 человек, у 57-ми есть признаки ОРВИ, у 7-ми – пневмония.


Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 65 человек.


Скончались за сутки двое пациентов. По данным обладминистрации, оба пациента входили в группу риска по возрасту. Один из них страдал ожирением и сахарным диабетом.  У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и  дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

В Томской области установлены 7579 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6275, умерших 87. Власти объявили о второй волне коронавируса. Режим ограничений продлен до 1 ноября.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 46,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.


За последние сутки проведено 384 тысячи тестов на коронавирус. 


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 01.10.2020 остаются 221 599 человек.


Всего в стране нарастающим итогом выявлен 1 185 231 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 964 242 человек. 
 
Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 891 человек. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.