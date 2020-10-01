Коронавирус в Томской области: снова 89 случаев, два пациента скончались

Скончались за сутки двое пациентов. По данным обладминистрации, оба пациента входили в группу риска по возрасту. Один из них страдал ожирением и сахарным диабетом. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 25 человек, у 57-ми есть признаки ОРВИ, у 7-ми – пневмония.

89 случаев коронавируса зарегистрировали в Томской области за сутки. Общее число заболевших составляет 7579 человек.

В Томской области установлены 7579 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6275, умерших 87. Власти объявили о второй волне коронавируса. Режим ограничений продлен до 1 ноября.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 46,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.





За последние сутки проведено 384 тысячи тестов на коронавирус.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 01.10.2020 остаются 221 599 человек.





Всего в стране нарастающим итогом выявлен 1 185 231 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 964 242 человек.



Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 891 человек.





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