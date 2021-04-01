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01 апреля,
2021
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Коронавирус в Томской области: скончались еще трое пациентов

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

У 30 жителей Томской области подтвердился коронавирус за сутки. Выздоровели 29 пациентов. Оперштаб сообщает о смерти трёх пациентов.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга. 


Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает облздрав.

С начала пандемии в регионе, по официальным данным, от ковида умерли 359 пациентов. Заболели в Томской области (без учета Северска) — 31417 человек. Выздоровели 30323 пациентов.

Всего в стране ковид подтвердили у 4,5 млн человек. Число выздоровевших пациентов составляет 4,1 млн человек. Лечение продолжают больше 490 тысяч человек.


За весь период в России от коронавируса скончалось 99 233 человека.

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