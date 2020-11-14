Коронавирус в Томской области на 14 ноября: 213 новых случаев заражения

213 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Томской области за последние сутки. Количество выздоровевших значительно уступает числу заболевших — 144 человека выписаны из стационаров. Летальных исходов за сутки не отмечено.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 26-ти пневмония, у 89-ти ОРВИ, у 98 человек инфекция протекает бессимптомно.





За весь период в Томской области установлены 15 211 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9755.