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14 ноября,
2020
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Коронавирус в Томской области на 14 ноября: 213 новых случаев заражения

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

213 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Томской области за последние сутки.  Количество выздоровевших значительно уступает числу заболевших — 144 человека выписаны из стационаров. Летальных исходов за сутки не отмечено.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 26-ти пневмония, у 89-ти ОРВИ, у 98 человек инфекция протекает бессимптомно.


За весь период в Томской области установлены 15 211 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9755.

В России зафиксировано 22 702 новых случая коронавируса.Всего на сегодняшний день ковид диагностировали у 1,9 млн человек.


Выписано по выздоровлению по России – 1 425 529.

Умерли 32 834 человека.

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