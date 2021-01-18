Новости
Коронавирус в Томской области: меньше 120 новых случаев в сутки
15 минут назад
В Томской области за сутки поставлено 115 положительных диагнозов COVID-19. Это на два меньше, чем днем ранее.
191 человек выписан из стационаров. Летальных исходов выявлено за сутки не было.
За последние сутки в России подтверждено 22 857 случаев коронавируса.
С начала пандемии ковид официально диагностировали у почти 3,6 млн человек. Из них выздоровели 2,9 млн человек. Под медицинским наблюдением по состоянию на 18.01.2021 остаются 617 328 человек.
За весь период по России умерло – 66 037 человек.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?