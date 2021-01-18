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18 января,
2021
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Коронавирус в Томской области: меньше 120 новых случаев в сутки

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

В Томской области за сутки поставлено 115 положительных диагнозов COVID-19. Это на два меньше, чем днем ранее.


191 человек выписан из стационаров. Летальных исходов выявлено за сутки не было.

Коронавирус в Томской области: меньше 120 новых случаев в сутки

За последние сутки в России подтверждено 22 857 случаев коронавируса.


С начала пандемии ковид официально диагностировали у почти 3,6 млн человек. Из них выздоровели 2,9 млн человек. Под медицинским наблюдением по состоянию на 18.01.2021 остаются 617 328 человек. 


За весь период по России умерло – 66 037 человек.

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