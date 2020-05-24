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24 мая,
2020
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Коронавирус в Томской области: главное за 24 мая

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Еще один пациент скончался от коронавируса в Томской области, сообщает оперштаб. Всего за сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек выздоровели. 

Коронавирус в Томской области: главное за 24 мая

В респираторном госпитале скончался пациент из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям.


«Течение болезни осложняли рак органов пищеварительной системы с множественным метастазированием в другие органы и полисегментная внебольничная пневмония», — уточнили в оперштабе. 


Из вновь заболевших 15 госпитализированы: четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, 11 – с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и резервный госпиталь в клиники СибГМУ. 13 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев уточнил, что сегодня лечение в стационарах проходят 167 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое – на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 176 человек.

За сутки взято на исследование 2302 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 47 932 исследования.


В Томской области зарегистрировано 507 случаев заболевания коронавирусом: 332 на лечении (167 в стационарах, 165 на самоизоляции), 166 выздоровели, девять умерли.

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