Коронавирус в Томской области: главное за 24 мая

Еще один пациент скончался от коронавируса в Томской области, сообщает оперштаб. Всего за сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек выздоровели.

В респираторном госпитале скончался пациент из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям.







«Течение болезни осложняли рак органов пищеварительной системы с множественным метастазированием в другие органы и полисегментная внебольничная пневмония», — уточнили в оперштабе.







Из вновь заболевших 15 госпитализированы: четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, 11 – с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и резервный госпиталь в клиники СибГМУ. 13 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.



Заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев уточнил, что сегодня лечение в стационарах проходят 167 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое – на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.







В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 176 человек.



За сутки взято на исследование 2302 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 47 932 исследования.







В Томской области зарегистрировано 507 случаев заболевания коронавирусом: 332 на лечении (167 в стационарах, 165 на самоизоляции), 166 выздоровели, девять умерли.

