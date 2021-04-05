Коронавирус в Томской области: еще четыре человека скончались

21 случай ковида выявили в Томской области за сутки. Выздоровели 29 человек.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в Томской области коронавирус выявили у 31 514 человек (не считая Северск). Выздоровели 30 449 пациентов. Скончались 363 человека.





За весь период в России от коронавируса скончалось 100 717 человек, передает оперштаб. Лечение, по данным на 5 апреля, продолжают 492 299 человек.