Коронавирус в Томской области: еще 58 случаев заражения

Врачи за сутки подтвердили 58 новых случаев заболевания коронавирусом в Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 1725 человек, сообщает федеральный оперштаб.

При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области за сутки вырос до 1,46. Вчера он составлял 1,43. Количество свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 62,3 %.

Из них болеют сейчас 924 человека. В стационарах находятся 498 человек. За все время выздоровевших 787, умерших 14. У 25 заболевших за сутки человек заболевание протекает бессимптомно, они изолированы под контролем медиков. 21 пациент имеет признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония. На сегодняшний день показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 154,5 человека, что соответствует седьмому месту в Сибири.

За последние сутки в России выявлено 7728 заболевших. По данным оперштаба, всего в стране заболели 584 680 человек.





Также за сутки зафиксировано 109 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 8111 человек.





По информации «Новой газеты», в Томской области до сих пор формируются очаги инфицирования, заполнены все ковидные стационары, а пациентов становится все больше. Власти Томской области перепрофилировали еще один госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией.





В Томской области до 23 июня сохраняется масочный режим. Власти региона призывают использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте) и соблюдать социальную дистанцию.









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