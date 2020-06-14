Коронавирус в Томской области: еще 53 случая заражения

В Томской области выявили 53 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 1268 случаев, сообщает оперштаб. 23 человека выздоровели.

На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 112,6 человека, что соответствует 71-му месту в России и седьмому в Сибири.

У 28-ми заболевших за сутки человек заболевание протекает бессимптомно, они изолированы под контролем медиков. 14 пациентов с признаками ОРВИ и 11 с пневмонией госпитализированы.

Таким образом, за весь период в Томской области установлено 1268 случаев заболевания COVID-19, из них активных 655 (434 человека госпитализированы), выздоровевших 599, умерших 14.

Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня. Одно из условий выхода региона из режима самоизоляции — коэффициент распространения COVID-19 менее единицы. По информации оперштаба, коэффициент сейчас равен 1,06. 12 июня он составлял 1,24; 11 июня — 1,53; 10 июня — 1,6. По официальной статистике, коэффициент с каждым днем в Томской области снижается. Коэффициент распространения инфекции (Rt) — показатель, введенный Роспотребнадзором. Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора.







В Томской области больше 61,4 % свободных коек. Охват тестированием составляет 255,2 человека на 100 тыс. населения.





В регионе разрешены занятия спортом на улице (при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров), прогулки на улице с членами семьи, открыты парки и скверы. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте.





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