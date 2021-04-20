Коронавирус в Томской области: еще 31 случай заражения

31 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 21 пациента. О летальных случаях не сообщается.
С начала пандемии в регионе ковидом официально заболели 31 878 человек. Выздоровело 30 935 пациентов. Скончались 382 человека, сообщает оперштаб.
Северск в данную статистику не входит. по состоянию на 14 апреля выявлено 7530 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7354, на лечении в респираторном госпитале Северска находится 56 пациентов, 27 пациентов получает лечение амбулаторно.
В Томской области на лечении в целом находятся 561 пациент.
коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 904 койки, свободных из них 28,7%. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.