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20 апреля,
2021
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Коронавирус в Томской области: еще 31 случай заражения

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

31 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 21 пациента. О летальных случаях не сообщается. 

С начала пандемии в регионе ковидом официально заболели 31 878 человек. Выздоровело 30 935 пациентов. Скончались 382 человека, сообщает оперштаб. 


Северск в данную статистику не входит. по состоянию на 14 апреля выявлено​ ​7530 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7354,​ ​​ на лечении в респираторном госпитале Северска находится 56​ ​​ пациентов,​ ​​27​ ​​пациентов получает лечение амбулаторно.


В Томской области на лечении в целом находятся 561 пациент. 

коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 904 койки, свободных из них 28,7%. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

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