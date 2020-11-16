Коронавирус в Томской области: еще 213 случаев

Врачи подтвердили еще 213 случаев заболевания коронавирусом в Томской области, сообщает Информационный центр по мониторингу (ИЦК).

Также ИЦК сообщает, что из стационаров выписаны 396 человек, четыре человека скончались. Напомним, что о смерти пациентов региональный штаб сообщал накануне . В федеральную сводку эти случаи попасть не успели.

Региональный штаб сообщает, что контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 207-ми человек.





Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 19-ти пневмония, у 112-ти – ОРВИ, у 82-х человек инфекция протекает бессимптомно.





За весь период в Томской области установлены 15 634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 10 151.