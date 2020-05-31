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31 мая,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области: еще 21 случай заражения

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

За сутки коронавирус подтвердился еще у 21 жителя Томской области. Общее количество людей, у которых в регионе выявили COVID-19, достигло 688 человек. Выздоровели 16 человек. 

Коронавирус в Томской области: еще 21 случай заражения

10 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпиталя медико-санитарной части №2 Томска и клиник СибГМУ. У 11-ти человек заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.


Причиной заражения 12-ти человек стали контакты с заболевшими коронавирусом ранее, у девяти человек источник инфицирования не выявлен, идет эпидемиологическое расследование. 


Лечение в стационарах проходят 258 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке по-прежнему 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два — на неинвазивной).


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 110 человек.


В Томской области зарегистрированы 688 случаев заболевания коронавирусом: 351 на лечении (258 в стационарах, 93 на самоизоляции), 323 выздоровели, 14 умерли.

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