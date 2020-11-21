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21 ноября,
2020
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Коронавирус в Томской области: еще 209 случаев

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Еще 209 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. В целом за сутки зафиксировано 24 318 новых случаев коронавируса.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 218 человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47 человек, у 143-х есть признаки ОРВИ, у 19-ти пневмония.


По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям, все страдали ишемической болезнью сердца, гипертонией, у двоих были сахарный диабет и хроническая болезнь почек. На фоне инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная недостаточность.


За весь период в Томской области установлены 16 460 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 006, умерших – 146.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации 2,03 млн человек заболели ковидом. Выздоровели 1,55 млн пациентов.


За весь период по России умерли 35 311 человек. 

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