Коронавирус в Томской области: еще 193 случая за сутки

Коронавирус за сутки подтвердили еще у 193 жителей Томской области. 238 человек выписаны из стационаров. Летальных исходов за сутки не выявлено.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 99 человек, у 83-х есть признаки ОРВИ, у 11-ти пневмония.

Общее число заболевших в регионе составляет 19 238 человек. Однако эта цифра не учитывает данные по Северску, где коронавирус диагностировали почти у 5 тысяч человек.





Лечение продолжают 4657 человек. По словам замгубернатора Ивана Деева, тяжелых пациентов в этой статистике становится меньше.





Умерли, по данным оперативной статистики, 174 пациента.