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04 декабря,
2020
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Коронавирус в Томской области: еще 193 случая за сутки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Коронавирус за сутки подтвердили еще у 193 жителей Томской области. 238 человек выписаны из стационаров. Летальных исходов за сутки не выявлено.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 99 человек, у 83-х есть признаки ОРВИ, у 11-ти пневмония.


В обсерваторах находятся 42 человека.

Общее число заболевших в регионе составляет 19 238 человек. Однако эта цифра не учитывает данные по Северску, где коронавирус диагностировали почти у 5 тысяч человек. 


Лечение продолжают 4657 человек. По словам замгубернатора Ивана Деева, тяжелых пациентов в этой статистике становится меньше. 


Умерли, по данным оперативной статистики, 174 пациента. 

Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 2,4 млн россиян. Официальное число заболевших может быть в несколько раз больше.


За весь период по России, по официальным данным, умерло 42 176 человек. Ряд экспертов полагают, что эта цифра может быть занижена.

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