Коронавирус в Томской области: еще 193 случая за сутки

Коронавирус за сутки подтвердили еще у 193 жителей Томской области. 238 человек выписаны из стационаров. Летальных исходов за сутки не выявлено.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 99 человек, у 83-х есть признаки ОРВИ, у 11-ти пневмония.
В обсерваторах находятся 42 человека.
Общее число заболевших в регионе составляет 19 238 человек. Однако эта цифра не учитывает данные по Северску, где коронавирус диагностировали почти у 5 тысяч человек.
Лечение продолжают 4657 человек. По словам замгубернатора Ивана Деева, тяжелых пациентов в этой статистике становится меньше.
Умерли, по данным оперативной статистики, 174 пациента.
Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 2,4 млн россиян. Официальное число заболевших может быть в несколько раз больше.
За весь период по России, по официальным данным, умерло 42 176 человек. Ряд экспертов полагают, что эта цифра может быть занижена.