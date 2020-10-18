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18 октября,
2020
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Коронавирус в Томской области: еще 179 случаев заражения

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

179 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки, выздоровели 67 человек. Общее число заболевших составляет 9936 человек. 

Коронавирус в Томской области: еще 179 случаев заражения

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 105-ти признаки ОРВИ, у 30-ти пневмония, у 44 человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находятся 49 человек.


Таким образом, за весь период в Томской области установлено 9934 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7323, умерших 101.

Коронавирус в Томской области
Коронавирус в Томской области

В  России зарегистрировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 1 399 334 человек.


За минувшие сутки в России  от коронавируса умерло 185 человек, а всего с начала пандемии — 24 187 человек.


Выздоровели 1 070 576 человек, в том числе 5377 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.


Эпидемия COVID-19 в Томской области распространяется быстрее, чем в целом по России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Томская область поднялась на второе место в тройке «антилидеров» СФО с самым высоким процентом прироста заболевших.  Томская область занимает 14 место в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. 


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