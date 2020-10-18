Коронавирус в Томской области: еще 179 случаев заражения

179 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки, выздоровели 67 человек. Общее число заболевших составляет 9936 человек.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 105-ти признаки ОРВИ, у 30-ти пневмония, у 44 человек инфекция протекает бессимптомно.





В обсерваторах под Томском находятся 49 человек.





Таким образом, за весь период в Томской области установлено 9934 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7323, умерших 101.