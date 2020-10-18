Коронавирус в Томской области: еще 179 случаев заражения

179 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки, выздоровели 67 человек. Общее число заболевших составляет 9936 человек.
Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 105-ти признаки ОРВИ, у 30-ти пневмония, у 44 человек инфекция протекает бессимптомно.
В обсерваторах под Томском находятся 49 человек.
Таким образом, за весь период в Томской области установлено 9934 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7323, умерших 101.
Коронавирус в Томской области
В России зарегистрировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 1 399 334 человек.
За минувшие сутки в России от коронавируса умерло 185 человек, а всего с начала пандемии — 24 187 человек.
Выздоровели 1 070 576 человек, в том числе 5377 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.
Эпидемия COVID-19 в Томской области распространяется быстрее, чем в целом по России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Томская область поднялась на второе место в тройке «антилидеров» СФО с самым высоким процентом прироста заболевших. Томская область занимает 14 место в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса.