Коронавирус в Томской области: еще 173 заболевших COVID-19

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В Томской области врачи подтвердили за сутки 173 новых случая заболевания коронавирусом, передает федеральный оперштаб. За все время пандемии коронавирус обнаружили у 9755 жителей Томской области.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 118-ти признаки ОРВИ, у 15-ти пневмония, у 40-ка человек инфекция протекает бессимптомно.

В обсерваторах под Томском находится 51 человек.

Таким образом, за весь период в Томской области установлены 9755 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7256, умерших 101.

За последние сутки в России выявлено 14 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4019 случаев (26,9 %) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



Всего в стране выявлено 1 384 235 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 279 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 24 002 человека.