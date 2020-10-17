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17 октября,
2020
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Коронавирус в Томской области: еще 173 заболевших COVID-19

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области врачи подтвердили за сутки 173 новых случая заболевания коронавирусом, передает федеральный оперштаб. За все время пандемии коронавирус обнаружили у 9755 жителей Томской области. 

Коронавирус в Томской области: еще 173 заболевших COVID-19

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 118-ти признаки ОРВИ, у 15-ти пневмония, у 40-ка человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находится 51 человек.


Таким образом, за весь период в Томской области установлены 9755 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7256, умерших 101.

За последние сутки в России выявлено 14 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4019 случаев (26,9 %) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 
 
Всего в стране выявлено 1 384 235 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 279 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 24 002 человека.

Коронавирус в Томской области: еще 173 заболевших COVID-19

Последние несколько дней томичи жалуются на работу скорых и поликлиник. Они говорят, что нередко врача приходится ждать несколько суток. По данным облздрава, дефицит сотрудников бригад скорой помощи в Томске в настоящее время составляет 108 человек. При этом в день поступает более 1800 вызовов.


Чтобы облегчить работу скорой,  в Томской области запускают «горячую линию» для пациентов с COVID-19. На ней будут работать три группы врачей по десять человек, которые будут принимать звонки 24 часа в сутки.


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