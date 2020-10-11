Коронавирус в Томской области: еще 148 случаев заражения

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 148 жителей Томской области, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это новый антирекорд по коронавирусу в Томской области. Днем ранее медики зафиксировали 139 случаев.

Как сообщает местный оперштаб, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 20-ти пневмония, у 100 – ОРВИ, у 28-ми человек инфекция протекает бессимптомно.

Томская область по итогам суток поднялась на три позиции и находится на 21-м месте в списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших продолжает превышать 100 человек. Выявлено 148 положительных диагнозов COVID-19, на 9 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших пациентов - 121 человек выписаны из стационаров, на 33 больше, чем вчера.





Общее число заболевших за все время в Томской области составляет 8 741 человек.





За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 634 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3587 (26,3%) без клинических проявлений. Подтверждено 149 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 4 240 человек.







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