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11 октября,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: еще 148 случаев заражения

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 148 жителей Томской области, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это новый антирекорд по коронавирусу в Томской области. Днем ранее медики зафиксировали 139 случаев. 

Как сообщает местный оперштаб, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 20-ти пневмония, у 100 – ОРВИ, у 28-ми человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находятся 63 человека.

Томская область по итогам суток поднялась на три позиции и находится на 21-м месте в списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших продолжает превышать 100 человек. Выявлено 148 положительных диагнозов COVID-19, на 9 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших пациентов - 121 человек выписаны из стационаров, на 33 больше, чем вчера.


Общее число заболевших за все время в Томской области составляет 8 741 человек.


За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 634 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3587 (26,3%) без клинических проявлений. Подтверждено 149 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 4 240 человек.


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