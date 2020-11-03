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03 ноября,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области диагностирован почти у 13 тысяч человек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Врачи подтвердили 187 случаев заболевания коронавирусом в Томской области. Общее число заболевших в регионе составляет 12943 человек.


Выписали 73 пациентов. Общее число выздоровевших пациентов достигло 8 467 человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 61-го человека, у 110-ти признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.


Скончались 125 человек.

Коронавирус в Томской области диагностирован почти у 13 тысяч человек

Томская область почти месяц стабильно удерживает четвертое место среди регионов Сибири по числу случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения. На 2 ноября этот показатель составляет здесь 1182,7 случая. За неделю он вырос на 127,7 пункта (это больше, чем неделю назад).


«Антилидером» в СФО остается Республика Алтай. Здесь отмечено 3 599 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике резко вырос на 559,9 пункта, это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири.


На втором месте — Тыва, ненамного отстающая от Алтая (3004 случая/100 тысяч). Замыкает тройку «антилидеров» Хакасия (1349,2 случая).

Лучший показатель среди регионов СФО у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 578,3 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,2 раза ниже, чем в Республике Алтай.

В целом в России, за последние сутки подтверждено 18648 случаев заболевания коронавируса. 


Общее число заболевших составляет 1 673 686 человек. Выписано по выздоровлению по России – 1 251 364. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 03.11.2020 остаются 397 945 человек. 


За весь период по России умерли 28 828 человек.

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