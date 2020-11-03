Коронавирус в Томской области диагностирован почти у 13 тысяч человек

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 61-го человека, у 110-ти признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.

Томская область почти месяц стабильно удерживает четвертое место среди регионов Сибири по числу случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения. На 2 ноября этот показатель составляет здесь 1182,7 случая. За неделю он вырос на 127,7 пункта (это больше, чем неделю назад).



«Антилидером» в СФО остается Республика Алтай. Здесь отмечено 3 599 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике резко вырос на 559,9 пункта, это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири.



На втором месте — Тыва, ненамного отстающая от Алтая (3004 случая/100 тысяч). Замыкает тройку «антилидеров» Хакасия (1349,2 случая).



Лучший показатель среди регионов СФО у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 578,3 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,2 раза ниже, чем в Республике Алтай.