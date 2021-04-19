Коронавирус в Томской области. Данные на 19 апреля

22 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 19 человек. О летальных случаях не сообщается.
С начала пандемии в Томской области, без учета данных по Северску, заболели 31847 человек. Выздоровели 30914 человек.
В регионе 32% свободных коек. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.
За последние сутки в России выявлено 8 589 случаев COVID-19.
В целом, ковид официально подтвердился у 4 710 690 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 333 598 человек.
За весь период в России от коронавируса, согласно официальным данным, скончалось 105 928 человек.